Маркарова назвала критерии безвиза между Украиной и США

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, каким критериям должна соответствовать страна для безвизового режима со Штатами. Она назвала это своей «мечтой и целями», сообщает Новое время.

Об этом посол сказала в интервью "Радио Свобода".

"Я когда ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизиться к безвизовому режиму" , – сказала дипломат.

По ее словам, критерии безвизового режима касаются внутренних вопросов. В частности, защиты границ, обмена информацией об утраченных или украденных паспортах.

Отдельным критерием Маркарова выделила процент отказов по поводу туристических виз, поскольку часто украинцы нелегально остаются в США.

"Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами" , — уточнила она.

Дипломат добавила, что по обмену информацией Украина и США подпишут документы, которые в будущем помогут решать этот вопрос.