В Кейптауне горит здание парламента ЮАР
Сильный пожар вспыхнул в воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне, сообщает Новое время.
"Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи", — сказал пресс-секретарь городской службы по чрезвычайным ситуациям.
На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, над зданием парламента видны клубы густого дыма и открытое горение.
Сообщается, что в стенах здания появились трещины.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. К тушению привлечены шесть пожарных расчетов и 36 пожарных. Район вокруг здания парламента оцеплен.
О том, сколько людей может находиться в помещении, не сообщается, но сегодня у чиновников выходной.
Начато расследование причин возникновения пожара.