Украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде
29-летний украинский супертяжеловес Виктор Выхрист нокаутировал во втором раунде опытного 35-летнего оппонента из Грузии Яго Киладзе, сообщает УНИАН.
Бой получился невероятно ярким и проходил в ночь на воскресенье, 2 января, в Голливуде, в американском штате Флорида.
Боксеры устроили настоящую "зарубу". В первом раунде они оба побывали в нокдаунах по одному разу! Зрители увидели 5 нокдаунов меньше чем за 6 минут: 2 раза рефери делал отсчет для Виктора, трижды - для грузина.
Судья остановил поединок во 2-м раунде после очередного падения Киладзе, беспокоясь о его здоровье. Грузин не согласился с решением рефери и на эмоциях ударил судью перчаткой.
Заметим, что для Выхриста это был первый нокдаун в карьере вообще. Виктор одержал девятую победу на профи-ринге, 7 из которых - досрочно. Он непобедим. У Киладзе в активе 26 побед при шести поражениях.
Виктор Выхрист: чем он известен
- В январе 2020 года Выхрист решил отказаться от шансов поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Украины и перешел в профессионалы.
- Выхрист выступает на профессиональном ринге под псевдонимом "Фауст", что переводится с немецкого языка как "кулак".
- В 2017 году Виктор стал чемпионом Европы среди любителей.