Стала известна зарплата экс-динамовца Миколенко в "Эвертоне"
1 января английский "Эвертон" официально объявил, что украинец Виталий Миколенко стал их футболистом, сообщает УНИАН.
Экс-игрок "Динамо" подписал с мерсисайдцами контракт, который действует до лета 2026 года.
По данным британского журналиста-инсайдера Майка Парри, 22-летний Миколенко будет зарабатывать в "Эвертоне" 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что составляет 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).
Итак, за 4,5 года контракта Виталий заработает около 33 млн евро.
"Никто даже не знает, хорошо ли он заиграет. Мир сошел с ума", - подвел итоги инсайдер в своем Twitter, где у него 125 000 подписчиков.
Отметим, что Миколенко будет выступать в "Эвертоне" под игровым номером 19.
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- Он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко один раз был чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.