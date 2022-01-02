Топ-10 лучших электросамокатов: что можно купить в Украине

Основное, на что стоит обратить внимание при поиске электроскутера в 2022 году – это не скорость, а легкие материалы, ведь их придется переносить с места на место, сообщает Сегодня.

Например, алюминий и углеродное волокно уменьшат вес скутера, но вот пластиковых деталей стоит избегать, советует Спенсер Харт в своем обзоре на t3.com.

Такие детали с большей вероятностью распадутся и сломаются. Также он рекомендует обратить внимание на колеса: при интенсивном использовании нужны как раз тяжелые.

Самые доступные электрические скутеры поставляются с 8-дюймовыми колесами, но они подходят только для ровных городских улиц.

Тем же, кому с дорогами не повезло, рекомендуют выбрать модель с 10-дюймовыми пневматическими шинами и подвеской.

Ниже представляем вам подборку десяти лучших электроскутеров 2021 года.

Pure Air Pro (2-ое поколение)

Фото Pure Electric

Технические характеристики этого электроскутера следующие:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 50 км

Вес – 16,5 кг

Плюсы:

Водонепроницаемость

Большая максимальная нагрузка

Более мощный мотор

Прочная конструкция

Улучшенный диапазон

Простота обслуживания

Минусы:

Тяжелее соперников

Не самые резкие тормоза

Нет круиз-контроля

Электросамокат оснащен мощным двигателем в 500 Вт. Судя по британским сайтам, его стоимость в пересчете на национальную валюту оставляет около 20 тысяч грн, однако в украинских интернет-магазинах его пока нет.

Pure Air Go

Фото Pure Electric

Технические характеристики этого бюджетного электросамоката следующие:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 20 км

Вес – 16 кг

Плюсы:

10-дюймовые колеса

Отличная цена

Водонепроницаемый дизайн

Большая максимальная грузоподъемность

Простота обслуживания

Минусы:

Тяжелее соперников

Не самый гладкий механизм складывания

Рассчитан на короткие расстояния

Pure Air Go – электрический скутер начального уровня от Pure. Он имеет такое же отличное качество сборки и дизайн, что и его более дорогие братья и сестры.

От них скутер отличается менее мощным двигателем (350 Вт против 500 Вт) и меньшим радиусом действия, зато он водонепроницаем.

Его цена составляет в пересчете на гривны чуть более 10 тысяч, и его снова-таки нет в украинских интернет-магазинах.

Xiaomi Mi 1S

Фото Xiaomi

Считается лучшим бюджетным электросамокатом от Xiaomi, его технические характеристики следующие:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 30 км

Вес – 12,5 кг

Плюсы:

Расширенные функции экономии заряда батареи

Легкое складывание

Хорошее приложение

Минусы:

Не самый привлекательный

Не так хорош, как модель Pro

8,5-дюймовые колеса

Хотя максимальная скорость электроскутера – не самая высокая, этот складной электросамокат обладает одними из лучших функций подключения к приложениям.

Приложение Mi Home также предлагает расширенные функции экономии заряда батареи.

Управление скоростью и ускорением Xiaomi Mi 1S невероятно простое, любой может научиться ездить за считанные минуты.

Легкая алюминиевая конструкция позволяет быстро сложить его для переноски и хранения. Этот электросамокат можно купить в украинских интернет-магазинах по цене примерно 12 тысяч грн.

Pure Air Pro lR

Фото Pure Electric

Его называют лучшим электросамокатом для частых пользователей, который подходит для путешествий на большие расстояния.

У электроскутера следующие технические характеристики:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 60 км

Вес – 17,5 кг

Плюсы:

Дальний

Быстрый разгон

Легкое восхождение на холм

Танковая сборка

Минусы:

Тяжелый

LR в Pure Air Pro LR означает Long Range, и он подходит для постоянных поездок на работу.

Электроскутер оснащен двигателем в 500 Вт на заднем колесе, и обеспечивает еще большую мощность при ускорении и подъеме – до 700 Вт.

Также в электроскутер добавили прочное стальным шасси, способное выдерживать нагрузку в 120 кг. У него усовершенствован механизм складывания, и он водонепроницаем (рейтинг P65).

Вы также получите USB-порт для зарядки, установленный на руле, который полезен для зарядки телефонов, фонарей или других гаджетов.

Как мы уже писали выше, электроскутеры Pure пока недоступны в украинских интернет-магазинах. В пересчете на гривны его цена в зарубежных магазинах составляет 27,5 тысяч гривен.

Ninebot Segway Air t15

Фото Ninebot Segway

Описывается как один из лучших легких компактных электросамокатов от Ninebot Segway, у него следующие технические характеристики:

Максимальная скорость – 20 км/ч

Диапазон – 12 км

Вес – 10,5 кг

Плюсы:

Легко носить с собой и хранить

Низкие эксплуатационные расходы

Множество интересных функций

Отличное приложение

Минусы:

Относительно медленный

Ограниченный диапазон

Маленькие колеса

Станет хорошим выбором для тех, кто хочет легко разместить его в багажнике автомобиля или возить в общественном транспорте.

Ninebot Segway Air T15 отличается продуманными дополнительными функциями и неплохим приложением для смартфона. В Украине можно купить за 11 тысяч гривен.

Pure Air 2nd Gen

Фото Pure Electric

У этого электросамоката следующие технические характеристики:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 30 км

Вес – 17 кг

Плюсы:

Отличный универсал

Хорошая цена

Рейтинг водонепроницаемости

Модернизированный мотор

Минусы:

Только два варианта цвета

Довольно тяжелый

Второе поколение Pure Air оснащено модернизированным двигателем мощностью 500 Вт.

Результат – значительно улучшенная способность преодолевать подъемы и более резкое ускорение с места без потери производительности.

Имеет удобный USB-порт для зарядки смартфона на руле, который может использоваться в качестве источника питания для USB-фонарика.

Цена вопроса – около 14 тысяч гривен в пересчете на украинскую валюту, в наших интернет-магазинах пока не продается.

Razor Power A2

Фото Razor

Обозреватель называет его лучшим среди дешевых электроскутеров. У него следующие технические характеристики:

Максимальная скорость – 16 км/ч

Дальности – 12 км

Вес – 6,46 кг

Плюсы:

Легкий

Доступный

Компактный

Минусы:

Низкая скорость

Низкая грузоподъемность

Низкий диапазон

Благодаря складному механизму и складному выносу руля, Razor Power A2 является одним из самых компактных, легких и портативных электросамокатов.

Несмотря на небольшой размер, A2 развивает максимальную скорость в 16 км ч благодаря высокомоментному двигателю и литий-ионному аккумулятору на 22 В.

Времени автономной работы хватает на 40 минут непрерывного использования. Цена вопроса в Украине - 9900 гривен.

Xiaomi Mi Pro 2

Фото Xiaomi

Является одним из самых популярных электросамокатов в мире, его технические характеристики следующие:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 45 км

Вес – 14,2 кг

Плюсы:

Большой диапазон

С крутящим моментом

Расширенные функции экономии заряда батареи

Минусы:

Не самый привлекательный

Маленькие колеса

Предыдущая версия Xiaomi Mi Pro 2 – это, пожалуй, самый распространенный скутер, который можно увидеть на улицах.

Он был недорогим и универсальным. По сравнению с предыдущей версией новый скутер оснащен более мощным двигателем до 600 Вт.

Также у него улучшенные фары и 8,5-дюймовые пневматические шины нового поколения.

Электросамокат также обладает лучшими возможностями подключения приложений, считает обозреватель. Цена вопроса в Украине – 13,5 тысяч гривен.

Carrera Impel IS-1

Фото Halfords

Электросамокат со встроенным замком имеет следующие технические характеристики:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 30 км

Вес – 17 кг

Плюсы:

Хорошее качество сборки

Встроенный замок

Степень защиты от брызг и луж IPX5

Мощные передние и задние дисковые тормоза

Минусы:

Большой

Тяжело носить с собой

Маленькие колеса

Сочетает в себе скорость и дальность действия своего ближайшего конкурента Pure, но предлагает более надежное качество сборки.

Механизм складывания на Carrera может выглядеть не особенно привлекательно, но управлять им намного проще, чем Pure Air.

В украинских интернет-магазинах обнаружен не был, в иностранных в пересчете на украинскую гривну будет стоить около 12800.

Ninebot Segway e25e

Фото Ninebot Segway

Складной электросамокат со следующими техническими характеристиками:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Диапазон – 25 км

Вес – 14,3 кг

Плюсы:

Окружающее освещение

Надежный бренд

Последнее обновление

Совместимость с внешним аккумулятором

Минусы:

Сложно складывать

Высокий центр тяжести может показаться странным

Модель Ninebot Segway E25E оснащена двигателем мощностью 300 Вт. Также у вас есть возможность добавить внешний аккумулятор для еще большего диапазона.

Это многофункциональный самокат с передовым приложением для смартфона, которое позволяет настраивать все аспекты поездки.

В нем также есть круиз-контроль, активное круговое освещение, независимая передняя и задняя подвеска, водонепроницаемость IP54 и четкий ЖК-дисплей. В Украине можно купить за 17 тысяч гривен.