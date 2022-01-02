Топ-10 лучших электросамокатов: что можно купить в Украине
Основное, на что стоит обратить внимание при поиске электроскутера в 2022 году – это не скорость, а легкие материалы, ведь их придется переносить с места на место, сообщает Сегодня.
Например, алюминий и углеродное волокно уменьшат вес скутера, но вот пластиковых деталей стоит избегать, советует Спенсер Харт в своем обзоре на t3.com.
Такие детали с большей вероятностью распадутся и сломаются. Также он рекомендует обратить внимание на колеса: при интенсивном использовании нужны как раз тяжелые.
Самые доступные электрические скутеры поставляются с 8-дюймовыми колесами, но они подходят только для ровных городских улиц.
Тем же, кому с дорогами не повезло, рекомендуют выбрать модель с 10-дюймовыми пневматическими шинами и подвеской.
Ниже представляем вам подборку десяти лучших электроскутеров 2021 года.
Pure Air Pro (2-ое поколение)
Технические характеристики этого электроскутера следующие:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 50 км
- Вес – 16,5 кг
Плюсы:
- Водонепроницаемость
- Большая максимальная нагрузка
- Более мощный мотор
- Прочная конструкция
- Улучшенный диапазон
- Простота обслуживания
Минусы:
- Тяжелее соперников
- Не самые резкие тормоза
- Нет круиз-контроля
Электросамокат оснащен мощным двигателем в 500 Вт. Судя по британским сайтам, его стоимость в пересчете на национальную валюту оставляет около 20 тысяч грн, однако в украинских интернет-магазинах его пока нет.
Pure Air Go
Технические характеристики этого бюджетного электросамоката следующие:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 20 км
- Вес – 16 кг
Плюсы:
- 10-дюймовые колеса
- Отличная цена
- Водонепроницаемый дизайн
- Большая максимальная грузоподъемность
- Простота обслуживания
Минусы:
- Тяжелее соперников
- Не самый гладкий механизм складывания
- Рассчитан на короткие расстояния
Pure Air Go – электрический скутер начального уровня от Pure. Он имеет такое же отличное качество сборки и дизайн, что и его более дорогие братья и сестры.
От них скутер отличается менее мощным двигателем (350 Вт против 500 Вт) и меньшим радиусом действия, зато он водонепроницаем.
Его цена составляет в пересчете на гривны чуть более 10 тысяч, и его снова-таки нет в украинских интернет-магазинах.
Xiaomi Mi 1S
Считается лучшим бюджетным электросамокатом от Xiaomi, его технические характеристики следующие:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 30 км
- Вес – 12,5 кг
Плюсы:
- Расширенные функции экономии заряда батареи
- Легкое складывание
- Хорошее приложение
Минусы:
- Не самый привлекательный
- Не так хорош, как модель Pro
- 8,5-дюймовые колеса
Хотя максимальная скорость электроскутера – не самая высокая, этот складной электросамокат обладает одними из лучших функций подключения к приложениям.
Приложение Mi Home также предлагает расширенные функции экономии заряда батареи.
Управление скоростью и ускорением Xiaomi Mi 1S невероятно простое, любой может научиться ездить за считанные минуты.
Легкая алюминиевая конструкция позволяет быстро сложить его для переноски и хранения. Этот электросамокат можно купить в украинских интернет-магазинах по цене примерно 12 тысяч грн.
Pure Air Pro lR
Его называют лучшим электросамокатом для частых пользователей, который подходит для путешествий на большие расстояния.
У электроскутера следующие технические характеристики:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 60 км
- Вес – 17,5 кг
Плюсы:
- Дальний
- Быстрый разгон
- Легкое восхождение на холм
- Танковая сборка
Минусы:
- Тяжелый
LR в Pure Air Pro LR означает Long Range, и он подходит для постоянных поездок на работу.
Электроскутер оснащен двигателем в 500 Вт на заднем колесе, и обеспечивает еще большую мощность при ускорении и подъеме – до 700 Вт.
Также в электроскутер добавили прочное стальным шасси, способное выдерживать нагрузку в 120 кг. У него усовершенствован механизм складывания, и он водонепроницаем (рейтинг P65).
Вы также получите USB-порт для зарядки, установленный на руле, который полезен для зарядки телефонов, фонарей или других гаджетов.
Как мы уже писали выше, электроскутеры Pure пока недоступны в украинских интернет-магазинах. В пересчете на гривны его цена в зарубежных магазинах составляет 27,5 тысяч гривен.
Ninebot Segway Air t15
Описывается как один из лучших легких компактных электросамокатов от Ninebot Segway, у него следующие технические характеристики:
- Максимальная скорость – 20 км/ч
- Диапазон – 12 км
- Вес – 10,5 кг
Плюсы:
- Легко носить с собой и хранить
- Низкие эксплуатационные расходы
- Множество интересных функций
- Отличное приложение
Минусы:
- Относительно медленный
- Ограниченный диапазон
- Маленькие колеса
Станет хорошим выбором для тех, кто хочет легко разместить его в багажнике автомобиля или возить в общественном транспорте.
Ninebot Segway Air T15 отличается продуманными дополнительными функциями и неплохим приложением для смартфона. В Украине можно купить за 11 тысяч гривен.
Pure Air 2nd Gen
У этого электросамоката следующие технические характеристики:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 30 км
- Вес – 17 кг
Плюсы:
- Отличный универсал
- Хорошая цена
- Рейтинг водонепроницаемости
- Модернизированный мотор
Минусы:
- Только два варианта цвета
- Довольно тяжелый
Второе поколение Pure Air оснащено модернизированным двигателем мощностью 500 Вт.
Результат – значительно улучшенная способность преодолевать подъемы и более резкое ускорение с места без потери производительности.
Имеет удобный USB-порт для зарядки смартфона на руле, который может использоваться в качестве источника питания для USB-фонарика.
Цена вопроса – около 14 тысяч гривен в пересчете на украинскую валюту, в наших интернет-магазинах пока не продается.
Razor Power A2
Обозреватель называет его лучшим среди дешевых электроскутеров. У него следующие технические характеристики:
- Максимальная скорость – 16 км/ч
- Дальности – 12 км
- Вес – 6,46 кг
Плюсы:
- Легкий
- Доступный
- Компактный
Минусы:
- Низкая скорость
- Низкая грузоподъемность
- Низкий диапазон
Благодаря складному механизму и складному выносу руля, Razor Power A2 является одним из самых компактных, легких и портативных электросамокатов.
Несмотря на небольшой размер, A2 развивает максимальную скорость в 16 км ч благодаря высокомоментному двигателю и литий-ионному аккумулятору на 22 В.
Времени автономной работы хватает на 40 минут непрерывного использования. Цена вопроса в Украине - 9900 гривен.
Xiaomi Mi Pro 2
Является одним из самых популярных электросамокатов в мире, его технические характеристики следующие:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 45 км
- Вес – 14,2 кг
Плюсы:
- Большой диапазон
- С крутящим моментом
- Расширенные функции экономии заряда батареи
Минусы:
- Не самый привлекательный
- Маленькие колеса
Предыдущая версия Xiaomi Mi Pro 2 – это, пожалуй, самый распространенный скутер, который можно увидеть на улицах.
Он был недорогим и универсальным. По сравнению с предыдущей версией новый скутер оснащен более мощным двигателем до 600 Вт.
Также у него улучшенные фары и 8,5-дюймовые пневматические шины нового поколения.
Электросамокат также обладает лучшими возможностями подключения приложений, считает обозреватель. Цена вопроса в Украине – 13,5 тысяч гривен.
Carrera Impel IS-1
Электросамокат со встроенным замком имеет следующие технические характеристики:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 30 км
- Вес – 17 кг
Плюсы:
- Хорошее качество сборки
- Встроенный замок
- Степень защиты от брызг и луж IPX5
- Мощные передние и задние дисковые тормоза
Минусы:
- Большой
- Тяжело носить с собой
- Маленькие колеса
Сочетает в себе скорость и дальность действия своего ближайшего конкурента Pure, но предлагает более надежное качество сборки.
Механизм складывания на Carrera может выглядеть не особенно привлекательно, но управлять им намного проще, чем Pure Air.
В украинских интернет-магазинах обнаружен не был, в иностранных в пересчете на украинскую гривну будет стоить около 12800.
Ninebot Segway e25e
Складной электросамокат со следующими техническими характеристиками:
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Диапазон – 25 км
- Вес – 14,3 кг
Плюсы:
- Окружающее освещение
- Надежный бренд
- Последнее обновление
- Совместимость с внешним аккумулятором
Минусы:
- Сложно складывать
- Высокий центр тяжести может показаться странным
Модель Ninebot Segway E25E оснащена двигателем мощностью 300 Вт. Также у вас есть возможность добавить внешний аккумулятор для еще большего диапазона.
Это многофункциональный самокат с передовым приложением для смартфона, которое позволяет настраивать все аспекты поездки.
В нем также есть круиз-контроль, активное круговое освещение, независимая передняя и задняя подвеска, водонепроницаемость IP54 и четкий ЖК-дисплей. В Украине можно купить за 17 тысяч гривен.