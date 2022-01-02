Как украинские знаменитости отпраздновали Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января Украина встречала Новый 2022 год. Как провели новогоднюю ночь украинские звезды – читайте в материале, сообщает 24 Канал.

Большинство знаменитостей совмещают работу и отдых на Новый год. Но многие в этом году не придерживались этого правила и встречали 2022 год в особой атмосфере.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги соединили работу и отдых. В Новый год они были ведущими в одном из заведений Буковеля. Вместе с ними на празднике были сыновья – Иван и Даниил.

"С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года. А еще обязательно будьте здоровы," , – пожелала Катя Осадчая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезды

Настя Каменских и Потап

Пара встретила 2022 год в кругу семьи и близких дома. Уже после праздников артисты планируют отправиться в зимнее путешествие.

Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма звезды

Маша Ефросинина

Впервые за долгое время дочь Маши – Нана – вернулась в Украину. Поэтому Новый год звезда встретила в семейном кругу, а также вместе с друзьями.

Маша Ефросинина с семьей и родными / Фото из инстаграма звезды

Монатик

Еще накануне Нового года Монатик вместе с женой и сыновьями отправился в Майами. Ночью артист выступил с концертом.

Монатик с женой и командой / Фото из инстаграма звезды

Владимир Остапчук

Вместе с женой телеведущий провел праздник в Буковеле.

"Это был прекрасный год. Уже ждем новый 2022. Ostapchuk’s family with love," , – поздравил Остапчук.

Владимир Остапчук с женой / Фото из инстаграма звезды

Григорий Решетник

Мужчина стал ведущим в отеле Rixos Prykarpattya. Жена Кристина сопровождала любимого в роскошном образе.

Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк

Звезда отпраздновала Новый год на горнолыжном курорте в центре Карпатских гор.

"С Новым 2022 годом! Я поздравляю всех свои родных и близких людей, всех друзей, коллег и вас, дорогие мои подписчики. Пусть в Новом Году сбудутся все наши желания, главное не забыть их загадать. Ставьте цели и уверенно идите к ним! Люблю вас" , – поздравила Никитюк.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Лилия Ребрик

Актриса встретила 2022 год вместе с семьей. Она также поделилась поздравлением.

"С благодарностью и любовью в сердце шагаем дальше! Пусть все удается! Пусть осуществляются самые смелые мечты! Пусть каждая клеточка дышит счастьем! Берегите своих близких! Будьте здоровы!" , – написала Ребрик.

Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма звезды

Ольга Сумская

Обычно артистка встречает Новый год на сцене. Однако в этом году она решила изменить традицию и провела праздник вместе с мужем и дочкой.

Ольга Сумская с семьей / Фото из инстаграма звезды

Влад Яма

Накануне праздников танцовщик вместе с женой и сыном поехал за границу. Новый год семья встретила в Мексике.

Влад Яма с женой / Фото из инстаграма звезды

Илона Гвоздева

Танцовщица встретила Новый год в Грузии. Там звезда работает хореографом на шоу "Танцы со звездами", где судьей является Иракли Макацария.