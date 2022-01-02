Как украинские знаменитости отпраздновали Новый год
В ночь с 31 декабря на 1 января Украина встречала Новый 2022 год. Как провели новогоднюю ночь украинские звезды – читайте в материале, сообщает 24 Канал.
Большинство знаменитостей совмещают работу и отдых на Новый год. Но многие в этом году не придерживались этого правила и встречали 2022 год в особой атмосфере.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Звездные супруги соединили работу и отдых. В Новый год они были ведущими в одном из заведений Буковеля. Вместе с ними на празднике были сыновья – Иван и Даниил.
"С Новым годом! Будьте счастливы каждую минуту этого года. А еще обязательно будьте здоровы,", – пожелала Катя Осадчая.
Настя Каменских и Потап
Пара встретила 2022 год в кругу семьи и близких дома. Уже после праздников артисты планируют отправиться в зимнее путешествие.
Маша Ефросинина
Впервые за долгое время дочь Маши – Нана – вернулась в Украину. Поэтому Новый год звезда встретила в семейном кругу, а также вместе с друзьями.
Монатик
Еще накануне Нового года Монатик вместе с женой и сыновьями отправился в Майами. Ночью артист выступил с концертом.
Владимир Остапчук
Вместе с женой телеведущий провел праздник в Буковеле.
"Это был прекрасный год. Уже ждем новый 2022. Ostapchuk’s family with love,", – поздравил Остапчук.
Григорий Решетник
Мужчина стал ведущим в отеле Rixos Prykarpattya. Жена Кристина сопровождала любимого в роскошном образе.
Леся Никитюк
Звезда отпраздновала Новый год на горнолыжном курорте в центре Карпатских гор.
"С Новым 2022 годом! Я поздравляю всех свои родных и близких людей, всех друзей, коллег и вас, дорогие мои подписчики. Пусть в Новом Году сбудутся все наши желания, главное не забыть их загадать. Ставьте цели и уверенно идите к ним! Люблю вас", – поздравила Никитюк.
Лилия Ребрик
Актриса встретила 2022 год вместе с семьей. Она также поделилась поздравлением.
"С благодарностью и любовью в сердце шагаем дальше! Пусть все удается! Пусть осуществляются самые смелые мечты! Пусть каждая клеточка дышит счастьем! Берегите своих близких! Будьте здоровы!", – написала Ребрик.
Ольга Сумская
Обычно артистка встречает Новый год на сцене. Однако в этом году она решила изменить традицию и провела праздник вместе с мужем и дочкой.
Влад Яма
Накануне праздников танцовщик вместе с женой и сыном поехал за границу. Новый год семья встретила в Мексике.
Илона Гвоздева
Танцовщица встретила Новый год в Грузии. Там звезда работает хореографом на шоу "Танцы со звездами", где судьей является Иракли Макацария.