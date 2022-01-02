У электроседана BYD Han появится версия кабриолет

Новинка с запасом хода 500 км дебютирует в ближайшее время, сообщает Автоцентр.

Фотошпионам удалось сделать снимки прототипа уникальной новинки от китайского автогиганта BYD. Речь идет о кабриолете, сделанном на базе седана Han.

Судя по фото, внешне Han EV Convertible, если не считать отсутствия крыши, повторяет одноименный седан. Он получил узкие светодиодные фары с хромированными полосами, бампер с широким воздухозаборником, вытянутые задние фары и крупные колесные диски с многоспицевым дизайном.

Под вопросом остается количество дверей. Вероятно, их будет четыре. Хотя есть вероятность, что компания лишит модель задней пары дверей. По данным инсайдеров, салон кабриолета полностью повторит донора в плане оснащения и оформления.

Техническая часть также будет унифицирована с соплатформенным седаном. То есть в движение кабриолет будет приводить один электромотор, расположенный на передней оси, мощностью 222 л.с. и 330 Нм. Версия с двумя электромоторами может выдавать 494 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Запас хода составляет 550 км. Дебют новинки состоится в ближайшее время.