"Газпром" сообщил о рекордной добыче газа за 13 лет

"Газпром" в 2021 году добыл 514,8 миллиарда кубометров газа, это лучший результат за последние 13 лет, заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает Лента.Ру.

Миллер добавил, что прирост к показателю за 2020 год составил 62,2 миллиарда кубометров и "покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021-м».

"Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей" , — отметил он.

Миллер также рассказал, что по итогам 2021 года "Газпром" ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, следовательно, дивиденды тоже будут рекордными.