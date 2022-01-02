В "ПСЖ" вспышка коронавируса: Месси также заболел

В французскому ПСЖ зафиксировали четыре случая коронавируса. Инфицировался болезнью и лидер команды-Лионель Месси, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный сайт парижского клуба.

Кроме Месси, COVID-19 обнаружили также у Серхио Рико, Хуана Берната и Натана Бітумазали. Все игроки оказались на самоизоляции.

ПСЖ третьего января сыграет против" Ванна " на стадии 1/16 финала Кубка Франции. Затем девятого января парижане в гостях проведут матч против "Лиона" в рамках 20-го тура Лиги 1.

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