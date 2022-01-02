В "ПСЖ" вспышка коронавируса: Месси также заболел
В французскому ПСЖ зафиксировали четыре случая коронавируса. Инфицировался болезнью и лидер команды-Лионель Месси, сообщает УНИАН.
Об этом пишет официальный сайт парижского клуба.
Кроме Месси, COVID-19 обнаружили также у Серхио Рико, Хуана Берната и Натана Бітумазали. Все игроки оказались на самоизоляции.
ПСЖ третьего января сыграет против" Ванна " на стадии 1/16 финала Кубка Франции. Затем девятого января парижане в гостях проведут матч против "Лиона" в рамках 20-го тура Лиги 1.
Лионель Месси: выступления в "Пари Сен-Жермен"
- 10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.
- В трех первых матчах в составе ПСЖ Месси не смог отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.
- В чемпионате Франции Месси забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи в 11 матчах.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов аргентинец отличился пять раз в пяти поединках.