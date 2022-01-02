Путин обсудил с Эрдоганом "гарантии безопасности"

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Говорили о гарантиях безопасности и прочем, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Кремля.

Во время разговора, как сообщает Кремль, стороны обсудили и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией. Также затронули вопрос “гарантий безопасности” РФ, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.