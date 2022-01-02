Путин обсудил с Эрдоганом "гарантии безопасности"
Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Говорили о гарантиях безопасности и прочем, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Кремля.
Во время разговора, как сообщает Кремль, стороны обсудили и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией. Также затронули вопрос “гарантий безопасности” РФ, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.
"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения по выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - говорится в сообщении.