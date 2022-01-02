МИД РФ: визит Лукашенко в Крым можно организовать "хоть сейчас"

В российском МИД заявили, что визит Александра Лукашенко в Крым можно организовать "хоть сейчас", сообщает Новое время.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас" , — сказал представитель российского МИДа.

В конце ноября 2021 года Лукашенко назвал Крым "российским". Он также добавил, что планирует в ближайшее время посетить Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, что и будет означать признание его аннексии.