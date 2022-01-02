Гороскоп на 3 января 2022: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 3 января 2022 года, а это первые и вторые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака больше мечтать и смело строить планы: шанс, что задуманное сегодня осуществится, крайне велик, сообщает УНИАН.

Хватит ли у человека сил на реализацию этих планов, во многом зависит от его питания в эти дни: так что стоит продумать свой рацион, желательно – на весь месяц вперед. При этом стоит прислушиваться к своему организму и интуиции.

Сегодня нужно:

начинать новые дела;

строить планы;

садиться на диету;

заниматься спортом;

заводить знакомства;

уделить внимание себе и своим родным.

Сегодня нельзя:

﻿ проявлять агрессию;

проявлять агрессию; лениться;

проявлять безответственность и нарушать дисциплину.

Пока Луна растет в знаке Козерог, можно смело заниматься творчеством (своим хобби) и посвящать время общению. При этом сейчас не время для любого вида агрессии: эмоциональный фон человека ослаблен и любые потрясения способны повлечь за собой фатальные последствия для душевного здоровья.

Овен

Отличное время, чтобы запустить новый проект. Вот только желательно найти себе надежного партнера, чтобы потом не пришлось всё тянуть в одиночку (есть шанс, что один вы не справитесь).

Во второй половине дня желательно устроить себе дружеские посиделки: это и настроение поднимет, и можно будет обсудить новые идеи.

Телец

Во всем, что касается работы, не стоит сегодня лезть на первый план. Желая доказать окружающим, что вы круче всех, вы рискуете допустить унизительную ошибку и подпортить себе репутацию.

Лучше сегодня "ехать" тихо – так вы добьетесь большего.

Близнецы

Отличный день для общения, в том числе по рабочим вопросам. Можно смело браться за любые проекты: звезды сейчас на вашей стороне, поэтому смело можно идти на риск.

Рак

Первая половина дня будет более плодотворной, так что самые трудоемкие проекты стоит запланировать на это время.

Вечером вероятны приятные сюрпризы от друзей и Вселенной.

Лев

Самое время проявить свои таланты: не стесняйтесь и не бойтесь выделяться.

Финансовый гороскоп сулит прибыль. Вот только надолго эти деньги в вашем кармане не задержатся: непредвиденные доходы уйдут на непредвиденные расходы.

Дева

Деловой гороскоп для Девы на сегодня крайне благоприятный. Поэтому, даже если у вас выходной, стоит перебороть свою лень и выделить время на решение рабочих вопросов. Это принесет вам ощутимые дивиденды.

Весы

Сегодня высока вероятность, что вам приснится вещий сон: не игнорируйте то, что увидите ночью.

А еще смело идите на свидание или просто выберетесь из дома: звезды готовят вам романтический сюрприз и приятные перемены в личной жизни.

Скорпион

Отличный день для заключения сделок и общения с деловыми партнерами. Именно сегодня вы можете добиться покровительства нужного вам человека.

Стрелец

День сложно назвать благоприятным – но и особых проблем он доставить не должен, скорее мелкие неурядицы. Не расстраивайтесь из-за мелочей и особо не надрывайтесь, пытаясь всё исправить: этот период нужно просто стоически пережить.

Козерог

Отличный день и для творчества, и для бизнеса. Вот только в обеих сферах вам понадобится покровитель: его поиском и стоит заняться. При этом придется демонстрировать свою исполнительность и усердие – готовьтесь показать товар лицом.

Семейный гороскоп обещает спокойный и уютный день.

Водолей

Отличный день для выхода в свет и общения: вы будете центром компании. Вот только стоит избегать людей, которые недостойны вас, и сильных физических нагрузок.

Рыбы

Самое время заняться бюрократией: можно оформлять бумаги, ходить по инстанциям, устраивать деловые переговоры и обсуждать контракты.

В первой половине дня стоит особо тщательно контролировать свои эмоции: возможны недоразумения, но скандалы тут не помогут, только навредят.