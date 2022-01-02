Маркарова рассказала о работе над санкциями по "Северному потоку-2"

Украина "активно предоставляет информацию" США для расширения санкций против "Северного потока-2", сообщает УНИАН.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

"На самом деле санкции по "Северному потоку" наложены на все компании и все суда российские, которые занимаются этим проектом. Санкции являются действительными, действующими. Более того, каждые три месяца пересматривается перечень. Мы, кстати, предоставляем активно информацию нашим коллегам в США для того, чтобы эти санкции расширять" , – заявила посол.

"То, о чем у нас говорят, когда говорят, что мы не совсем воюем за дополнительные санкции. Это санкции, которые были наложены Конгрессом на компанию Nord Stream 2 AG, ее руководителя. Российская компания, зарегистрированная в Швейцарии, в отношении которой был применен так называемый вейвер, то есть наложены санкции, но они временно сняты. И это тот вейвер, о котором мы слышали во время совместного заявления тогда еще канцлера Германии Меркель, президента Байдена. Как раз Германия очень просила именно такой вейвер на эту компанию, в которой есть также европейские партнеры у россиян" , – добавила она.

По словам Маркаровой, украинская сторона продолжает вести "очень активную" работу с коллегами как в Белом доме, так и в Государственном департаменте, в Конгрессе "о том, что, с нашей точки зрения, на эту компанию также должны быть наложены санкции".

"Nord Stream 2 не является сертифицированным и не запущен работу. Мы считаем, что это – оружие, оружие не только против Украины, но и против Европы. И мы считаем, что он не должен быть запущен, пока Россия не прекратит агрессию. Более того, мы слышим от США на официальном уровне такой же месседж. США разделяют нашу точку зрения, что это – геополитический инструмент давления" , - подчеркнула посол.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.