Почему жены не должны носить одежду своего мужа

Женщины очень любят надевать рубашки и футболки своих мужей. Им кажется, что так они становятся ближе и запах мужа их успокаивает. Оказывается, такие привычки очень опасны и с ними связано много примет, сообщает РБК-Украина.

Почему жены не могут надевать одежду своего мужа – читайте в материале ниже.

Во-первых, такие привычки с точки зрения гигиены не очень хорошие. Особенно это касается нательного белья и носков.

Во-вторых, одежда на несколько размеров больше смотрится на женщине не очень аккуратно, хотя мода на объемные вещи уже давно вырвалась вперед.

Женщины часто используют в своем гардеробе мужские рубашки, пиджаки, шляпы, шорты и даже брюки. Но не стоит одалживать вещи у мужа, если он носит 56 размер, а у вас едва 44.

Приметы о мужской одежде на женщине

Кроме того, в старых приметах говорится, что ношение одежды мужа женой может привлечь неприятности в семью.

Если женщина будет постоянно надевать одежду мужа, то у него могут начаться проблемы на работе. А еще это может привести к недопониманию между супругами и ссорам.

Когда женщина надевает на себя одежду мужа, она как будто примеряет на себя его обязанности и ответственность. А у него в это время все дела начинают идти не так, как нужно.

Такие привычки могут привести к тому, что женщине придется справляться с обязанностями своего мужа самостоятельно.

Нельзя носить одежду мужа, так как это может привести к болезням.

В некоторых народах считается, что такая женщина совершила грех и должна понести наказание.

Надеть шапку своего мужа – к измене.

Надевать одежду мужа беременной - к проблемам со здоровьем.

Мужу надевать одежду своей жены категорически нельзя – это приведет к очень большой беде в семье.