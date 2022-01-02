Ночью в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах

Ночью в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах
Фото: Pixabay

В Киеве этой ночью со 2 по 3 января ожидаются гололедица и сильные порывы ветра. Киевлян призывают быть осторожными передвигаясь по городу, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Согласно данным синоптиков, 3 января ночью в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра 20-25 м/с в течение суток.

Какие советы водителями:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;
  • снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;
  • включать габаритные огни и противотуманные фонари;
  • не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.

Советы пешеходам:

  • не торопиться во время ходьбы;
  • не держать руки в карманах во время ходьбы;
  • во время падения - попытаться быстро присесть, чтобы попробовать удержаться на ногах;
  • быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили может занести при такой непогоде;
  • быть внимательными во время перехода дороги.

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