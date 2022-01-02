Ночью в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах
В Киеве этой ночью со 2 по 3 января ожидаются гололедица и сильные порывы ветра. Киевлян призывают быть осторожными передвигаясь по городу, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
Согласно данным синоптиков, 3 января ночью в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра 20-25 м/с в течение суток.
Какие советы водителями:
- соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;
- снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;
- включать габаритные огни и противотуманные фонари;
- не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.
Советы пешеходам:
- не торопиться во время ходьбы;
- не держать руки в карманах во время ходьбы;
- во время падения - попытаться быстро присесть, чтобы попробовать удержаться на ногах;
- быть внимательными и на тротуарах, поскольку автомобили может занести при такой непогоде;
- быть внимательными во время перехода дороги.