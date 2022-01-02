Ночью в Киеве прогнозируют гололедицу на дорогах

В Киеве этой ночью со 2 по 3 января ожидаются гололедица и сильные порывы ветра. Киевлян призывают быть осторожными передвигаясь по городу, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Согласно данным синоптиков, 3 января ночью в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра 20-25 м/с в течение суток.

Какие советы водителями:

соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров;

снижать скорость до минимума при приближении к пешеходам;

включать габаритные огни и противотуманные фонари;

не использовать авто, которое оборудовано летними шинами.

Советы пешеходам: