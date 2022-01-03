Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач

В ближайшее время может быть принято решение о разрешении получения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Украинскому радио

"Есть решение Национальной технической группы экспертов (НТГЭИ – ред.) о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для лиц в возрасте 60+ лет. Это решение в ближайшее время будет введено приказом Министерства здравоохранения... Я думаю, что с 10-15 января.

Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины, для всех желающих" , – заявил он.

Кузин напомнил, что на сегодняшний день бустерные дозы рекомендованы для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Он также отметил, что проведение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.