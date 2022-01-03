"Шахтер" может продать чемпиона мира в Турцию - СМИ

Правый защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля в зимнее трансферное окно может перебраться в Турцию, сообщает УНИАН.

В услугах 22-летнего игрока заинтересован "Фенербахче".

Стамбульский клуб рассчитывает взять в аренду Коноплю до конца текущего сезона. Готов отпустить "Шахтер" своего футболиста, пока неизвестно.

"Фенербахче" сейчас расположен на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В этом сезоне Ефим отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами в девяти матчах УПЛ.

Интересно, что в 2017 году "Фенербахче" уже арендовал у "Шахтера" правого защитника - Александра Караваева.

Конопля имеет три поединка в футболке национальной сборной Украины. В 2019 году Ефим стал чемпионом мира на молодежном ЧМ в составе сборной Украины U-20. Его тогда признали одним из лучших футболистов турнира.