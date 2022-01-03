Курс валют НБУ на 3 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 3 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 2 января, не изменился и составил 27.28 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 3 января 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.92 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 3 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 3 января 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.84 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 3 января 2022 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.83 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 3 января 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.73 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 января 2022 года.