Курс валют НБУ на 3 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 3 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 2 января, не изменился и составил 27.28 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 3 января 2022 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.92 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 3 января 2022 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 3 января 2022 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.84 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 3 января 2022 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.83 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 3 января 2022 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.73 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 января 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.278200
|EUR
|Евро
|30.922600
|RUB
|Рубль
|0.363970
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.839200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.826900
|PLN
|Польский злотый
|6.727700