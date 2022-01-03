Рождество в Украине: как отмечается и что нельзя делать

Рождество Христово – одно из двух важнейших христианских праздников наряду с Пасхой. Все верующие в этот день радуются рождению Христа и прославляют его. В эту ночь в церквях проводятся богослужения и литургии, а также заканчивается Рождественский пост, сообщает УНИАН.

Рождество 2022: дата праздника

Все христиане мира отмечают Рождество 25 декабря, но по разным календарям. Католическое Рождество празднуется по новому григорианскому календарю – тому, по которому мы все живем. Также Рождество 25 декабря отмечают протестанты и большинство православных.

Лишь некоторые православные церкви (Русская, Украинская, Грузинская и др.) и старообрядцы празднуют Рождество по старому юлианскому календарю. 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января. 6 января православные отмечают Сочельник – об этом празднике мы рассказывали ранее.

25 декабря – это лишь условная дата Рождества. Точный день рождения Иисуса установить нельзя.

Рождество 2022 Украина / фото УНИАН

Рождество 2022: история праздника

В этот праздник верующие отмечают рождение Иисуса Христа в городе Вифлеем. Его родители Мария и Иосиф отправились в этот город для участи в переписи населения. Там они остались ночевать в пещере для скота. Ночью у беременной Марии начались схватки. Так родился Ииусус.

Над этой пещерой ярко засияла звезда. Пастухи и волхвы из окрестностей по звезде пришли посмотреть на Мессию и принесли ему подарки. Царь Ирод узнал о рождении Спасителя и приказал убить всех новорожденных мужского пола в стране. Но ангел предупредил Иосифа и Марию, и они сумели сбежать в Египет с младенцем.

Рождество 2022: традиции в Украине

Перед Рождеством верующие соблюдают строгий сорокадневный пост, во время которого ограничивают себя не только в еде, но и в веселье. Празднование Рождества начинается накануне даты, 6 января, с восхождением первой звезды. На стол ставят 12 постных блюд и всей семьей читают молитву.

В сам день Рождества пост прекращается и можно есть любые блюда. В праздник посещают богослужение и говорят друг другу при приветствии принято говорить "Иисус родился!" – "Славьте его!".

В Украине на Рождество принято ставить миниатюрный кукольный театр – вертеп. В этих сценках разыгрывают рождение Иисуса. В некоторых украинских регионах на Рождество плетут дидуха – сноп жита с множеством узлов и конечностями. Его ставят в угол дома на счастье.

Что нельзя делать на Рождество