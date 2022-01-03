Почему не стоит покупать ретро авто: несколько примеров

Вероятно, если не каждый второй, то каждый третий автомобилист замирает при виде хорошо восстановленного ретроавтомобиля. Но любоваться – это одно, а владеть – совсем другое. Тем более, если модель действительно культовая, сообщает 24 Канал.

Владение ретроавтомобилем – опасная вещь. У вас не получится просто иметь его и тихо гордиться. Потому что обязательно найдется кто-то, кто скажет вам: “Тю, да у тебя тут фонарик не родной!” И такое будет не раз и не два, а постоянно, пока злосчастный фонарик не будет заменен.

А тогда наступит черед какого-нибудь молдинга, дверных ручек и карбюратора. А потом – капиталка двигателя, переборка подвески, поиски аутентичных шин... – и так до бесконечности. Сложность, частота и стоимость работ зависят от конкретной модели, и в некоторых случаях уровень проблем может быть просто катастрофическим.

“Волга” ГАЗ-21 (1956 – 1970 гг.)

Этот вполне достойный автомобиль получил статус культового естественным путем. Его любили и на него чуть не молились еще во времена его молодости, а он с тех пор так и не исчез с дорог, по сей день кой-где выполняя сугубо транспортную функцию. Но эта сверхпопулярность имеет негативную сторону: хотя основных запчастей к “Волгам” в обращении все еще много, цены на них неоправданно высоки.

Среди “Волг” первой генерации самой ценной справедливо считается ранняя версия – так называемая ”со звездой”

Кроме того, это автомобиль того поколения, когда механизмы еще нуждались в частом обслуживании, поэтому постоянно кататься на нем будет недешево. Да и с надежностью у 55 – 65-летнего авто при регулярной эксплуатации будут проблемы, даже если во время реставрации будут использованы исключительно новые детали.

“Запорожец” ЗАЗ-965 (1960 – 1969 гг.)

Симпатичный внешне, наш “горбатый” на деле не такой уж дружественный к своему владельцу-ретроману. Имея “Запорожца”, придется быть готовым к тому, что ездить на нем, мягко говоря, не очень комфортно. Неожиданно, но дело не в ограниченном пространстве (водителю как раз не тесно), а в суровых ощущениях на органах управления.

Для своего времени “Запорожец” был далеко не худшей машиной А-класса, но с тех пор критерии оценки очень изменились

Если нагружать отреставрированного “горбатого” дальними пробегами, почти обязательно будут проблемы с утечкой моторного масла. Беда в том, что сегодня очень непросто найти качественные резиновые уплотнители для его двигателя – сальники и втулки. Простым доливанием масла вопрос не решить, поскольку из-за замасливания цилиндров мотор воздушного охлаждения будет обрастать пылью и перегреваться.

VW Kafer (1946 – 2003 гг.)

Относительно культовости первого “Жука” не может быть никаких сомнений. В условиях европейской страны это был бы просто идеальный ретроавтомобиль как у нас говорят, “для души”. Запчасти почти для всех версий доступны в полном ассортименте, но в Украине машину придется очень и очень беречь. Также будет мешать максимальному ощущению счастья за рулем такой себе обзор из-за руля, слабенькая “печка” и явные ассоциации с “Запорожцем” – из-за чрезмерного шума, который исходит с того же самого направления.

VW Kafer – самое массовое авто в истории (21,5 млн. экз.), но во всем мире его почитают не за тираж, а за неповторимый экстерьер и безотказность

Также стоит знать, что Kafer хоть и является безусловно удачным автомобилем, он таки проектировался как бюджетный. То есть вечным он не должен был быть, и в почтенном возрасте у него разрушаются некоторые важные части кузова и ходовой, отреставрировать которые в наших условиях можно, но очень непросто.

Однако, должны сказать, что знаем в Украине как минимум двух ретроманов, которые рассекают на своих VW Beetle хотя и не каждый день, но при первой удобной возможности – могут себе, что называется, позволить.

“Москвич 403Э” (1962 – 1965 гг.)

“Москвичи” этого поколения имели прозвище “маленькая Волга”, и среди них почему-то непременно нужно выбрать экспортный вариант – с большой радиаторной решеткой, широким молдингом на боковине и задними фонарями в металле. На этом все экспортные преимущества заканчиваются, да и наличие их вовсе не обязательно означает, что машина отправлялась за границу. Более того, и за границу немалое количество 403-х отправлялось в обычном “внутрисоюзном” виде.

Культовый “Москвич” непременно должен быть экспортного исполнения – такой устойчивый стереотип установился в кругах ретрофанов-любителей

Купить “Москвич 403Э” можно, но не думайте, что его будет просто отреставрировать, ведь цена на некоторые запчасти для всех МЗМА в так называемом 425-м кузове кусается. Особенно вас огорчит цена на пластик торпедо и переключатель поворотников в белом корпусе.

А если уж очень хотите приобрести действительно интересный “Москвич”, попробуйте найти “Москвич” под брендом Scaldia или универсал “424Э”. Их не называют культовыми, но лишь потому, что таких осталось в мире – на пальцах одной руки пересчитать.

“Жигули” ВАЗ-2103 (1972 – 1984 гг.)

“Тройка” – одна из самых интересных моделей из Тольятти, и именно она – лидер желаний коллекционеров и просто фанатов марки. Эту машину многие покупают с прицелом на более-менее регулярную эксплуатацию, мол, запчастей для классических “Жигулей” все еще немало в продаже. Такая позиция откровенно ошибочна. Да, во многом все заднеприводные ВАЗы похожи, но каждая модель имеет массу чисто “личных” деталей, которые во многих случаях не выпускаются уже по 30 – 40 лет.

Люксовая версия ”Жигулей” ВАЗ-2103 стала одной из наименее растиражированных моделей ВАЗа. За ней действительно гоняются ретроманы

Поэтому если считать приобретенную ВАЗ-2103 культовой, то поиски некоторых оригинальных “троечных” запчастей (например, фонарей Carello или “Красный Октябрь”) могут превратиться в многолетний квест. Не говоря уже о раннем трамблере, карбюраторе и отдельном фильтре системы вентиляции картера. И все равно ВАЗ первого семейства будет одной из наиболее рекомендуемых машин в качестве ретроавтомобиля выходного дня, как с точки зрения доступности, так и с точки зрения сложности содержания и эксплуатации.

Рекомендация:

Так что, спросите вы, вовсе отказаться от идеи обладания тем или иным всеми уважаемым ретроавтомобилем? Нет конечно же, покупайте и владейте на здоровье. Но ищите не ту старую модель, которую кто-то когда-то объявил культовой – ищите ту, которая нравится лично вам. Которую вы будете любить, на содержание которой вам будет хватать денег и для которой вам не будет жаль собственного времени. Тогда вы будете получать истинное удовольствие от ”общения” с конкретным образцом культурного наследия своего народа, а то и всего человечества.