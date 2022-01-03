Можно ли заниматься спортом после похмелья

Всем известно, что употребление алкоголя пагубно сказывается на здоровье. Тем не менее, на праздники без спиртных напитков не обходятся даже спортсмены. Но вот когда возвращаться к тренировкам? Можно ли в зал и на беговую дорожку с похмелья, сообщает РБК-Украина.

Тренер по бегу Владимир Ежов дал советы, как вернуться к тренировкам после новогодних праздников.

"Расскажу одну историю: пришел как-то ко мне любитель бега. Он хотел подготовиться к марафону, который будет проходить в Греции. В Афинах достаточно тяжелый марафон, с приличным набором. Подготовка – не из легких.

И все бы ничего, но он признался, что любит водку (прямо так и сказал) и не готов пожертвовать этим удовольствием ради марафона.⠀

Пришлось подстроить программу тренировок так, чтобы он мог восстанавливаться к следующей нагрузке! Звонил потом, счастливый, из Греции – пробежал марафон за 3 часа 48 мин", – рассказал тренер . ⠀

Вывод: при умеренных количествах алкоголя и достаточном времени для восстановления организма тренировки можно не отменять. Но если хочется серьезного результата, то с алкоголем лучше попрощаться.

"Все мои лучшие результаты и по сей день получаются только при условии исключения алкоголя!" , – добавил тренер.

Можно ли бегать с похмелья⠀

Тут важно учитывать, как долго вы занимаетесь спортом.

Если вы постоянно тренируетесь, то какую-то серьезную тренировку лучше не делать (предупредите тренера, что отравились, это будет отчасти правда, так как алкоголь отравляет организм).

А вот потрусить на низком пульсе минут 50-60 – пойдут на пользу, первые 20-30 минут будет тяжело, а потом организм включиться и пропотеет.

Не забудьте выпить сорбенты: уголь, полисорб и янтарную кислоту. На второй день лучше отдохнуть или посетить баню, а с третьего должны быть в форме.