Стало известно о недовольстве ЕС форматом переговоров Путина и Байдена

Европейский Союз остался недоволен форматом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и "почувствовал себя исключенным" из обсуждения ключевых вопросов международной повестки, сообщает Лента.Ру.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что организация хочет участвовать в переговорах президентов России и США о ситуации вокруг Украины.

"Мы не хотим быть равнодушными зрителями, за спинами которых принимают важные решения" , — подчеркнул он.

Глава фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер в свою очередь отметил, что представители ЕС должны сидеть за столом переговоров по Украине и быть основными участниками обсуждения.