У "Нафтогаза" нет денег на покупку импортного газа – Коболев

Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд куб м за первый квартал 2022 года. Но денег на его покупку у "Нафтогаза" сейчас нет, а значит государство должно их выделить из госбюджета, сообщает Зеркало недели.

Об этом в своей статье написал экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Как отмечает Коболев, даже при оптимистично сценарии "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов, так как компания осталась без денежных средств и уже не может оплатить даже текущие налоги. Соответственно, деньги для импорта газа может предоставить только государство.

Однако цену такого импорта предсказывать сложно (она продолжит колебаться в широком диапазоне под влиянием двух факторов – погода и решения в Кремле; поставки ЛНГ на европейский рынок будут формировать верхний предел функции – при его достижении газ будет перенаправляться из Азии в Европу и гасить ценовые пики, но вернуть цену на докризисный уровень не сможет), но покупать "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше 2000 долларов за тысячу кубов.

Таким образом государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании.