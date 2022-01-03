Huawei выпустит HarmonyOS 3.0 уже к июню

По официальным ланным, новое поколение Huawei HarmonyOS 3.0 должно быть официально выпущено в июле, но источники сообщают, что это случится даже раньше, сообщает Сегодня.

Объявление о выходе могут сделать даже в конце весны, и тогда сам выпуск произойдет к июню 2022 года, пишет gizmochina.

Предварительная версия Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview была выпущена компанией пару месяцев назад, в октябре 2021 года.

HarmonyOS – это гибкая операционная система нового поколения, чья системная архитектура позволит интеллектуальным устройствам с разной памятью общаться на "одном языке".

В последней версии есть инструменты автоматизации развертывания, и разработчики могут выбирать необходимые компоненты для завершения сборки операционной системы.