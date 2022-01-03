Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности

Популярная певица из Украины Анна Седокова поделилась с поклонниками новыми фото, которые стали поводом для слухов о четвертой беременности звезды, сообщает Обозреватель.

Сейчас экс-участница "ВИА Гры" вместе со своим супругом, баскетболистом Янисом Тиммом и сыном Гектором отдыхает в Майами. Там ее и заметили с округлившимся животиком.

Поклонники активно обсуждают в сети фото, которое Анна опубликовала на личной странице в Instagram. Одни комментаторы критикуют неудачный наряд артистки, подчеркивающий ее живот, другие стали на защиту "беременной" певицы.

На фото Седокова позирует на фоне красного спортивного автомобиля в черном мерцающем платье с открытыми боками. На певице практически не заметен макияж, а кудряшки на голове добавляют образу игривости.

Фанаты заподозрили Седокову в беременности. Источник: instagram.com/annasedokova

Кроме того, артистка регулярно публикует временные истории, на которых она, по мнению поклонников, прячет живот.

Артистка сейчас отдыхает в Майами. Источник: instagram.com/annasedokova

Запечатлели знаменитость и сами фанаты, которые также отдыхают в Майами. На снимках Анна стоит в обтягивающем платье рядом с мужем и сыном. Увидев кадры, подписчики в соцсетях даже смогли определить срок беременности звезды – четвертый месяц.

Седокова с избранником Янисом Тиммом и младшим сыном Гектором. Источник: instagram.com/ina_asipenka

На странице Седоковой в Instagram началась целая дискуссия между сторонникам версии, что певица ждет четвертого ребенка и хейтерами, которые уверены, что вокалистка "просто переела салатов на новогоднем застолье". Однако первые, кажется, лидируют по количеству комментариев.

"Пупсик наверное будет", "Это 4 месяц беременности?", "Беременна – 100%", – оставляли под роликом подписчики .

Комментарии под видео Седоковой. Источник: instagram.com/annasedokova