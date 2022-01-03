Стефанчук назвал планы Рады на 2022 год
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах работы парламента в течение 2022 года, сообщает Украинская правда.
Среди планов – усиление народовластия, а также завершение реформ градостроительства, СБУ, пенсионной и других.
Стефанчук рассказал, что в течение 2022 года Рада планирует:
- усилить народовластие
- рассмотреть законопроект о местном референдуме
- завершить реформу градостроительства
- реформировать Службу безопасности
- приступить к пенсионной реформе
- завершить реформу децентрализации
- ввести концепцию открытости парламента
- технологически обновить сессионный зал Рады
- вернуться к вопросу введения дистанционного голосования.
Напомним: При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.