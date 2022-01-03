Стефанчук назвал планы Рады на 2022 год

Стефанчук назвал планы Рады на 2022 год
Фото: Faceboоk

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах работы парламента в течение 2022 года, сообщает Украинская правда.

Среди планов – усиление народовластия, а также завершение реформ градостроительства, СБУ, пенсионной и других.

Стефанчук рассказал, что в течение 2022 года Рада планирует:

  • усилить народовластие
  • рассмотреть законопроект о местном референдуме
  • завершить реформу градостроительства
  • реформировать Службу безопасности
  • приступить к пенсионной реформе
  • завершить реформу децентрализации
  • ввести концепцию открытости парламента
  • технологически обновить сессионный зал Рады
  • вернуться к вопросу введения дистанционного голосования.

Напомним: При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.

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