Зеленский показал фото с первой тренировки в Новом году

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фото с первой тренировки в новом году. Глава государства провел ее в необычной компании – с Петей и Норой, сообщает Обозреватель.

На снимке рядом с Владимиром Александровичем позируют его четвероногие друзья – белая швейцарская овчарка и цвергшнауцер черного цвета. Кадр со спортзала президент опубликовал на личной странице в Instagram.

Известно, что 43-летний политик следит за своим телом и регулярно занимается спортом. В его профиле в соцсетях нередко появляются снимки со штангой, гантелями или во время пробежки. Первая тренировка после Нового года традиционно прошла у президента дома. На фото Зеленский позирует в спортивных шортах и футболке. Его решили поддержать любимые питомцы – Петя и Нора.

Первая тренировка Зеленского после Нового года. Источник: instagram.com/zelenskiy_official

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", – подписал снимок глава страны .

Президент Украины часто публикует фото со спортзала. Источник: instagram.com/zelenskiy_official

Стоит отметить, что именно Зеленский был инициатором приобретения собак, поскольку он — главный любитель четырелапых. Животные появились в семье еще тогда, когда Владимир Александрович занимался юмором и кино.

Владимир Зеленский и его швейцарская овчарка Нора. Источник: instagram.com/zelenskiy_official

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