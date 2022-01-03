Зеленский поблагодарил Байдена за готовность ответить на возможное вторжение РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за готовность дать решительный ответ в случае вторжения России, сообщает Новое время.

Во время телефонных переговоров он также выразил благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины".

В ОПУ отметили, что ключевая тема переговоров была ситуация на Донбассе и близ украинских границ.

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина-НАТО" , – заявил Зеленский.

Лидеры двух стран также обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях" , — подчеркнул украинский президент.

Зеленский и Байден также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности.

2 января состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена. Во время разговора президент США дал понять, что Вашингтон с союзниками и партнерами ответят, если Россия вторгнется в Украину.