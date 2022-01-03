Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за готовность дать решительный ответ в случае вторжения России, сообщает Новое время.
Во время телефонных переговоров он также выразил благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины".
В ОПУ отметили, что ключевая тема переговоров была ситуация на Донбассе и близ украинских границ.
"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина-НАТО", – заявил Зеленский.
Лидеры двух стран также обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов.
"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", — подчеркнул украинский президент.
Зеленский и Байден также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности.
2 января состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена. Во время разговора президент США дал понять, что Вашингтон с союзниками и партнерами ответят, если Россия вторгнется в Украину.