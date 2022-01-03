Пожарные автомобили показали в необычном амплуа

Пожарные автомобили показали в необычном амплуа
Фото: кадр из видео

В канун рождественских и новогодних праздников Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Молдовы решили порадовать жителей и гостей столицы необычным действом – парадом пожарных автомобилей, украшенных сказочными гирляндами. Вечерними улицами проехались самые разнообразные машины огнеборцев, сообщает Автоцентр.

Открывал колонну пикап Toyota Tundra с большими северными олянями на крыше. За ним следовал пикап поменьше – Ford Ranger, на прицепе которого стояла целая упряжка для Санты.

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Затем можно было увидеть несколько развозных IVECO Daily – как с двухрядными кабинами, так и в качестве цельнометаллических фургонов.

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А дальше взорам изумленных прохожих явились несколько пожарных автоцистерн на шасси MAN TGM со спецнадстройками фирмы EMPL, также в разноцветных огнях.

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У некоторых машин новогодние олени красовались на специальном каркасе, установленном на переднем бампере. Создавалось впечатление, что это именно они везут за собой эту многотонную технику.

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Более того, на крыше одного грузовика была голова горящего тигра, ведь по восточному календарю 2022-й является годом именно этого полосатого хищника.

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И наконец замыкал праздничное шествие огромный автогидроподъемник, установленный на пятиосное шасси MAN TGS (10х4). Колонна спецтехники затем остановилась на центральной площади Кишинева, где спасатели продемонстрировали увлекательный флешмоб.

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