Президента Бразилии экстренно госпитализировали - СМИ

В понедельник, 3 января, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали для лечения возможной кишечной непроходимости, сообщает Новое время.

Об этом пишет NDTV и ряд других СМИ.

Отмечено, что 66-летний Болсонару был доставлен в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу, сообщило TV Globo.

В июле Болсонару госпитализировали из-за хронической икоты, которая длилась более 10 дней.

После того, как президент Бризилии получил ножевое ранение в живот во время кампании 2018 года, его состояние здоровья вызывало опасения. После покушения он потерял 40% крови, ему сделали несколько операций.