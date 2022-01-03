"Динамо" хочет усилить состав форвардом сборной Эквадора
Киевское "Динамо" планирует потратить вырученные деньги за продажу Виталия Миколенко в "Эвертон" на усиление состава в зимнее трансферное окно, сообщает УНИАН.
Действующий чемпион Украины следит за 24-летним нападающим софийского ЦСКА и национальной сборной Эквадора Хорди Кайседо.
Болгарский клуб готов продать своего футболиста, но только за сумму в 5,5 миллионов евро, что станет рекордным исходящим трансфером в истории ЦСКА.
Контракт Кайседо действует до лета 2025 года, а потому в клубе нацелены извлечь из ухода эквадорца максимальную выгоду.
Отмечается, что кроме "Динамо" интерес к Кайседо проявляет также турецкий "Газиантеп".
Хорди Кайседо перешел в ЦСКА в начале минувшего года свободным агентом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии на его счету 12 забитых мячей в 16 поединках.
Динамо Киев: результаты в сезоне
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.