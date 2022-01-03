В МИД РФ допускают, что "Северный поток-2" могут и не просертифицировать

Процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета, не исключены новые меры США, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, сообщает РИА Новости.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то, чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться" , - сказал он.

При этом Панкин не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.