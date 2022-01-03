Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома"

Европейская комиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на доминирующее положение российского Газпрома на европейском рынке газа, что, по мнению украинской стороны, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами" , - подтвердил в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Тим МакФи.

Другие детали он не предоставил.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом" , - заявил ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.