"В ядерной войне не может быть победителей" – заявление 5 стран

Главы США, Великобритании, Франции, Китая и России в понедельник, 3 января, выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, сообщает Новое время.

Соответсвующее заявление опубликовано в частности на сайте Белого дома, на сайте президента РФ, а также на портале Елисейского дворца.

В заявлении лидеров ядерных стран говорится о том, что подписанты считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана" , — говорится в тексте.

Представители стран отметили, что само ядерное вооружение должно существовать лишь с оборонной целью и для сдерживания агрессии.

Лидеры государств подчеркнули важность сохранения различных соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе отметили приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Мы подтверждаем, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство" , — сказано в заявлении на сайте Белого дома.

Главы стран также заверили, что намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая «никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех».