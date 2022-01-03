"В ядерной войне не может быть победителей" – заявление 5 стран
Главы США, Великобритании, Франции, Китая и России в понедельник, 3 января, выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, сообщает Новое время.
Соответсвующее заявление опубликовано в частности на сайте Белого дома, на сайте президента РФ, а также на портале Елисейского дворца.
В заявлении лидеров ядерных стран говорится о том, что подписанты считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.
"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в тексте.
Представители стран отметили, что само ядерное вооружение должно существовать лишь с оборонной целью и для сдерживания агрессии.
Лидеры государств подчеркнули важность сохранения различных соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе отметили приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Мы подтверждаем, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство", — сказано в заявлении на сайте Белого дома.
Главы стран также заверили, что намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая «никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех».