Гороскоп на 4 января: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 4 января 2022 года советует всем знакам Зодиака всю свою энергию пустить в дело. Чем активнее вы проведете этот день – тем успешнее пройдет весь месяц, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

заниматься физическими упражнениями (спортом);

строить планы;

заниматься деловыми и организационными вопросами;

принимать важные решения;

проявлять инициативу.

Сегодня нельзя:

лениться;

проявлять агрессию;

выпускать эмоции из-под контроля;

ссориться с родными.

Луна растет в знаке Водолей, что провоцирует людей на перемены. В это время часто меняется настроение, а людей тянет на эксперименты. Важно при этом трезво оценивать свои силы и сохранять голову на плечах.

Овен

Лучше всего у вас будут удаваться дела, что связаны с реализацией вашего творческого потенциала и с обучением. Например, сегодня можно начинать курсы по изучению иностранного языка.

Если нужно увеличить свои доходы или задумали карьерное продвижение – то именно в эти лунные сутки стоит возобновить свои старые связи (они вам скоро пригодятся) или наметить новый рабочий проект (звезды в эти лунные сутки подскажут, на что стоит обратить внимание).

Телец

День отлично подходит для общения – но здесь есть своя закавыка: к вам сегодня тянутся нытики и обиженные жизнью, их нужно не просто выслушать, но еще и пожалеть. Поэтому Тельцу стоит параллельно с общением следить и за своим внутренним балансом: как только чувствуете, что силы на исходе – бескомпромиссно прикрывайте эту лавочку бесплатных обнимашек.

Если нужно заняться рабочими делами – смело экспериментируйте и не бойтесь нестандартных решений.

Близнецы

Еще один знак Зодиака, от которого сегодня его окружение ждет поддержки и сочувствия по любому поводу. Постарайтесь разделить всех желающих доброты по группам – и пусть помогают друг другу без вашего непосредственного участия. Так вы и зарекомендуете себя отличным организатором, и избежите эмоционального выгорания.

Любовный гороскоп советует Близнецам чаще проявлять инициативу в этот день.

Рак

Отличный день для романтических встреч: обаяние и харизма Рака сейчас на высоте, поэтому представители знака особо привлекательны для противоположного пола. Можно смело устраивать себе свидания или знакомиться с симпатичными людьми. Отношения, которые начались в этот день, обещают быть крепкими и приятными.

Также из Рака сегодня выходит отличный советчик и судья: он отлично разрешает конфликты и примиряет людей.

Лев

День лучше всего посвятить встречам. Особенно это касается встреч с неприятными особами: если вам нужно провести разговор с таким человеком – назначьте его на сегодня, и общение пройдет максимально комфортно для вас.

Финансовый гороскоп на этот день обещает приятные денежные сюрпризы и советует отправляться за покупками: они будут удачными.

Дева

Организуйте себе выход в свет или любой активный отдых: высока вероятность, что на таком мероприятии Деву ждет интересное и очень приятное знакомство. К тому же подобное времяпрепровождение поможет представителям знака раскрыться с новой стороны и проявить свои таланты.

Также это отличный день для завершения старых дел. Это касается как рабочих проектов, так и каких-то конфликтов, например.

Весы

В целом день приятный, хотя и возможны мелкие неурядицы. К сожалению, Весы будут принимать эти досадные мелочи слишком близко к сердцу, хотя те того и не стоят. Вероятны ссоры с родней, особенно с женской частью вашей семьи.

Главное помнить – уже завтра вы поймете, что эти обиды мелкие и большей частью надуманные. А пока просто отпустите ситуацию и постарайтесь контролировать эмоции.

Скорпион

Сегодня бесполезно просить чужой помощи: только время и нервы зря потратите. Но не расстраивайтесь: Скорпион сегодня и сам отлично справится со всеми вопросами. Заодно и все лавры заслуженно потом заберет себе.

Если задумывали ремонт или прикупить что-то для дома (технику или мебель, к примеру) – то сегодня самое время хотя бы начать эти работы или сделать заказ.

Стрелец

День полон приятных сюрпризов. Работоспособность Стрельца тоже на высоте. Поэтому в целом это будет продуктивный и радостный день. Впрочем, заниматься можно не только физической работой, но и проводить совещания и переговоры: они также пройдут удачно.

Единственное, с чем Стрельцу стоит быть осторожным сегодня – это личная сфера и чужие обещания (личное лучше не ворошить, а к последним стоит отнестись критически).

Козерог

Хороший, продуктивный день. Высока вероятность получить полезную информацию. Можно смело браться за самые кропотливые проекты. Единственный нюанс – под рабочие дела лучше запланировать первую половину дня, а вторую часть оставить на друзей и романтику.

Отношения, которые завяжутся сегодня, развиваться будут медленно – но они стоят того, чтобы немного подождать.

Водолей

Гороскоп советует Водолею сегодня устроить посиделки со старыми знакомыми, особенно, если эти знакомые – представительницы прекрасного пола. Во время такого общения можно узнать много чего интересного и нужного представителю знака. Впрочем, визит гостей может быть и незапланированным – но от этого не менее приятным и полезным.

Это также хорошее время, чтобы начинать путешествие.

Рыбы

Чаще слушайте сегодня свою интуицию. К тому же Рыбы сегодня могут смело загадать желание – и Небеса его непременно услышат: если исполнение этого желания пойдет представителю знака на пользу, то оно исполнится. Если желание не исполняется – то стоит задуматься, что с ним не так: Вселенная сигнализирует, что в ваши планы закралась некая ошибка, исполнение задуманного потенциально несет вам вред.

В целом, день стоит посвятить общению с детьми и отдыху: настала пора Рыбам восстановить силы.