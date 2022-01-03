ДТП в Беларуси с россиянами - пострадал 41 человек

В Беларуси столкнулись туристический автобус "Скания" с россиянами и легковой автомобиль "Рено", сообщает Украинская правда.

В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте.

По предварительным данным - пострадал 41 пассажир (все граждане России) автобуса.

Отмечается, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.