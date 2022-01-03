Ахметов стал богаче на $4,14 млрд в 2021 году, — Bloomberg

Стоимость активов украинского бизнесмена Рината Ахметова увеличилась на $4,14 млрд (55%) — до $11,7 млрд, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Ринат Ахметов занял 190-е место с 500 позиций в рейтинге. Он единственный украинец в списке.

Лидеры: владелец Tesla Илон Маск ($270 млрд), владелец Amazon Джеф Безос ($192 млрд), и француз, владелец группы Louis Vuitton Бернар Арно ($178 млрд).

Отметим, что BBI – это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира.