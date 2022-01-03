Дочери Медведчука аннулировали швейцарскую визу

Нардеп заявил, что его дочь Дарина окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет, но поехать туда учиться не смогла, сообщает Корреспондент.

Дочери подозреваемого в госизмене нардепа Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука, крестнице президента РФ Владимира Путина аннулировали визу, которую она получила для обучения в Женевском университете в Швейцарии, сообщил сам Медведчук в интервью подсанкционному телеканалу Перший Незалежний.

По словам нардепа, его дочь Дарина окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет. Она получила учебную визу и планировала ехать в вуз в начале сентября 2021 года.

"Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился", — сказал Медведчук, добавив, что выступает против "внешнего управления Соединенных Штатов и Запада".

Напомним, что апелляционный суд Киева в пятницу, 17 декабря, оставил без изменений меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он остается под домашним арестом.

Уголовное производство против Медведчука было открыто по статье о госизмене. Но позже добавился еще один эпизод к подозрению по статье о госизмене, а также добавилась статья о финансировании терроризма.