Глава ж/д Литвы подал в отставку из-за скандала с "Беларуськалием"

Генеральный директор государственного предприятия "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка ушел с поста главы ведомства. Такое решение он принял после скандала с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"С учетом имеющихся рисков и необходимости диверсификации деятельности план "Литовских железных дорог" на 2022 год составлен без расчета на белорусские грузы с расширением работы на рынках Польши и Украины" , - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее в Литве произошел скандал из-за транзита калия из Беларуси. Два литовских министра уже подали в отставку.

Как стало известно, в августе США, Канада и Британия ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита.

14 декабря премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает отставку всего правительства из-за транзита удобрений попавшего под санкции "Беларуськалия" через Литву. Президент Литвы Гитанас Науседа просит не принимать поспешных решений.