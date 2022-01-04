В Эстонии заявили о российской угрозе для континента

Министр обороны Эстонии Калле Паанет заявил, что Россия представляет угрозу для европейского континента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой эстонского ведомства, сообщает Лента.Ру.

По его словам, «восточный сосед Европейского союза (ЕС)» не хочет жить сам и позволять другим странам жить в мире и демократии. Глава Минобороны во время церемонии памяти павших в честь сто второй годовщины перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией отметил, что другие государства для Москвы — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания.

При этом он подчеркнул, что Эстонии не нужно отстаивать себя в одиночестве, так как теперь у нее сильные союзники.