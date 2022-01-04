В Ровно пьяный помощник экс-депутата насмерть сбил военного

В центре Ровно нетрезвый водитель, оказавшийся помощником депутата облсовета предыдущего созыва, сбил человека и скрылся с места ДТП. Впоследствии его задержали, сообщает Новое время.

По данным пресс-службы областной полиции, около 02:45 в воскресенье, 2 января, экипаж патрульных на улице Соборной увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости, а затем сбил пешехода. Впрочем, водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение.

Отмечается, что пешеход попал под колеса автомобиля, когда пересекал проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице. Патрульные же начали преследование беглеца. Автомобиль Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.

"И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство наручники. Обзор водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым — 2,10 промилле алкоголя" , — рассказали правоохранители.

Фото: Полиция Ровенской области

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, следователи открыли дело по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Полиция Ровенской области

Суспільне со ссылкой на источники сообщает, что у водителя Audi есть удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

Пресс-офицер Нацполиции Ровенской области Екатерина Загурская сообщила, что при пешеходе, которого сбили, не было документов. Впоследствии полицейские установили, что это 27-летний житель Костополя - военнослужащий в отпуске.