Грузинская оппозиция потребовала создать парламентскую комиссию

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готова прекратить бойкот и вернуться в парламент, если будет создана комиссия по расследованию дела экс-президента страны Михеила Саакашвили, который с 1 октября содержится в заключении за преступления, по которым он был осужден заочно, сообщает УНИАН.

О таком условии грузинским журналистам рассказала член политсовета "Национального движения" Хатия Деканоидзе. Деканоидзе прокомментировала заявление адвоката Георгия Мшвениерадзе, согласно которому Саакашвили считает важным создание в парламенте временной комиссии по расследованию его дела.

По мнению Деканоидзе, создание комиссии в парламенте важно на фоне упразднения Службы государственного инспектора.