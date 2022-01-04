Польша во время председательства в ОБСЕ обещает сосредоточится на Украине

Во время годового председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Польша обещает сосредоточиться на вопросе Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявил в эфире Польского радио вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач. Польский дипломат считает, что ОБСЕ должна заняться вопросом безопасности на востоке Европы и выходом из пандемического кризиса. Он выразил надежду, что Россия будет готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но и на тему аннексии Крыма.

Также он упомянул об экономических трудностях, связанных с выходом из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, он сказал, что рыночная нестабильность, особенно на энергетических рынках, отражается на вопросе безопасности.

1 января 2022 года Польша начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Официально с нового года работой ОБСЕ руководит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Польский министр официально вступит в должность и озвучит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.