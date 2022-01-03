В Испании обнаружили заражения флуроной

В Каталонии обнаружили первые случаи флуроны - инфицирование одновременно гриппом и коронавирусом. Случаи заражения подтвердила директор каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель, сообщает Корреспондент.

Как пишут западные СМИ, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, случаи заболевания носят "легкий" характер.

"Это единичные случаи. Это не норма, и пока речь идет о легком течении" , - заявила Крейвинкель и напомнила, что и обычные заболевания могут сочетать в себе несколько вирусов.

Отмечается, что оба вируса вызывают одышку, т.к. оба поражают верхние дыхательные пути.

Флурона - сочетание слов грипп (flue на английском, - ред.) и корона, впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно. Все ее симптомы были легкими.

Флурона не является новым штаммом коронавируса, как Омикрон и Дельта. Хотя до сих пор не было известно таких случаев инфекции, когда у пациентов был либо один вирус, либо другой.