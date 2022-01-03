На круизном лайнере в Италии зафиксировали вспышку COVID-19

По меньшей мере 150 человек на борту круизного лайнера MSC Grandiosa, прибывшего в порт Генуи утром в понедельник из Марселя, получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Корреспондент.

Как информируют итальянские СМИ, большинство зараженных не имеют никаких симптомов инфекции и чувствуют себя нормально.

Путешественники, у которых был диагностирован коронавирус, большинство которых итальянцы, были сразу изолированы в своих каютах в ожидании сотрудников местных служб здравоохранения.

"Они будут доставлены домой с помощью специальных транспортных средств, а иностранные граждане будут размещены в медучреждениях в Генуе" , - рассказали журналисты.

Лайнер не сможет покинуть Геную, пока не пройдет полную санитарную обработку.