Священника УПЦ обвинили в изнасиловании аспиранта из Франции

Священник Украинской православной церкви прокомментировал обвинения в изнасиловании французского аспиранта Николя Имбера. Об этом говорится в сюжете ТСН. Мужчина все отрицает и намерен подать встречное заявление﻿, сообщает УНИАН.

"Мы пробовали три настойки – калину, малину. Застолья у нас не было. Был борщ, пельмени рыбные" , – рассказал архимадрит Ахилла.

При этом он отметил, что француз напросился переночевать, поэтому ему дали пижаму и уложили спать. Он указал, что поведение парня изменилось. Кроме того, он стал очень агрессивным, когда его стали выпроваживать.

В полиции Киевской области сообщили, что француз подал заявление о преступлении. По данному факту уже допросили священника и ожидают результаты экспертиз.

Ранее аспирант из Франции Николя Имбер заявил, что священник УПЦ Московского патриархата изнасиловал его.

Француз приехал в Киев исследовать отношения в православной церкви. Общался со священниками и параллельно читал лекции в Киевском политехническом институте. Накануне событий мужчина инфицировался коронавирусом.

Болезнь значительно подкосила Николя, поэтому он обратился к знакомому священнику Московского патриархата. Тот пригласил его к себе, накормил, напоил водкой и уложил спать. Впоследствии, когда алкоголь подействовал, священник пришел в комнату к парню и лег рядом.