"Газпром" снизил транзит газа через Украину

Прокачка российского газа через Украину в Словакию в начале 2022 года снизилась втрое. "Газпром" в 2021 году не использовал мощности украинской ГТС в полном объеме, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м., при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд. куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд. куб. м. (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдовы). То есть Газпром использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%" , - говорится в сообщении.

При этом Макогон отметил, что общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд м3.