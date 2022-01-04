РФ проверяет, насколько далеко сможет зайти - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Кремль своими агрессивными действиями проверяет, как далеко может зайти в отношении Европы, сообщает Новое время.

"Россия проверяет, как далеко может себе позволить зайти относительно Европы. Владимир Путин использует силовые методы в каждой плоскости, также в экономике" , — написал глава польского правительства на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Путин делает все возможное, чтобы Европа зависела исключительно от российского газа, поскольку понимает, что от цен на газ зависит его власть. Моравецкий добавил, что Европа должна оставаться солидарной и единой.