В Израиле разбился военный вертолет: есть жертвы

В Израиле военный вертолет потерпел крушение на севере страны. В результате два пилота Армии обороны Израиля погибли, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Согласно информации израильских СМИ, вертолет упал недалеко от побережья портового города Хайфа. Он вылетел на учения около 20:00 и разбился примерно через час.

Третьему пилоту, который находился в вертолете, удалось выжить. Его доставили в Хайфский медицинский центр Рамбам для лечения с травмами средней степени тяжести.

В больнице заявили, что его состояние стабильно, лечение проходит в шоковом отделении, а затем его переведут в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

Поисково-спасательные группы ЦАХАЛа вытащили двух других членов экипажа из воды и провели реанимационные мероприятия, но не смогли их оживить. Их семьи были уведомлены об утрате.

Военные заявили, что выживший был патрульным. Экипаж разбившейся модели вертолета обычно состоит из пилота, второго пилота и морского офицера. Причиной крушения стала техническая неисправность, а не нападение. Ведется следствие.